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        Haberler Gündem Güncel Türkiye kavruluyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi | Son dakika haberleri

        Türkiye kavruluyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi

        Türkiye'de rekor sıcaklıkların görüldüğü temmuz ayının ardından ağustos ayında da hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 39, Tekirdağ'da 33 ve Kırklareli'nde ise 35 dereceye ulaşırken Şanlıurfa'da ise termometreler 45 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:25
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        • 1

          Temmuz ayını rekor sıcaklıklarla geçiren Türkiye'nin birçok bölgesi ağustos ayında da kavrulmaya devam ediyor.

          Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 39, Tekirdağ'da 33 ve Kırklareli'nde ise 35 dereceye ulaştı.

        • 2

          Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşılarda, cami avlularında ya da ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

          Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak nedeniyle sakinlik gözlendi.

          Öte yandan ketin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı kısımları, aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı kuruma noktasına geldi.

          Vatandaşlardan Levent Yaçi, AA muhabirine, son yılların en sıcak ve kurak yaz ayını yaşadıklarını söyledi.

          Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığını ancak hissedilen sıcaklığın çok daha fazla olduğunu belirten Yaçi, "Edirne'de nem oranı da yüksek bunun da etkisiyle sıcak hava daha çok etkisini gösteriyor. Çiftçiler de bu durumdan rahatsız, derelerimiz, nehirlerimiz kurumaya başladı." dedi.

          Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmadığını anlatan Yaçi, güneş gözlüğü ve şapka takarak sıcak havadan korunmaya çalıştığını vurguladı.

        • 3

          Kırklareli'nde hava sıcaklığı 35 derece ölçüldü.

          Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken işi gereği dışarıda olan vatandaşlar ağaç ve bina gölgelerinden yürümeye çalıştı.

          Bazı vatandaşlar serinlemek amacıyla park ve bahçelerde vakit geçirmeyi tercih etti.

          Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kuşlar süs havuzlarında rahatlamaya çalıştı.

        • 4

          Tekirdağ'da ise vatandaşlar, park ve bahçe gibi yeşil alanlarda vakit geçiriyor.

          Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 62'ye ulaştı.

          Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize giriyor.

        • 5

          ŞANLIURFA'DA TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖRDÜ

          Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

        • 6

          Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

        • 7

          Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

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