TÜRKİYE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NEDİR?

Türkiye Kart başvuru için yapılması gerekenin yalnızca PTT şubesine gitmenin yeterli olacağı söyleniyor. Herkes tarafında kolaylıkla erişilebilir olması planlanan Türkiye Kart'a bakiye yükleme işlemleri de yine PTT üzerinden gerçekleştirilebilecek. Aynı zamanda mobil uygulama ve anlaşmalı kurumlar tarafınca da Türkiye Kartlara bakiye yüklenebileceği paylaşılanlar arasında bulunuyor.

Türkiye kartın ücreti hakkında henüz resmi kaynaklarda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile alakalı bir bilgi olduğunda haberimizde yer vereceğiz...