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        Haberler Gündem Türkiye kart nedir? Türkiye kart başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Türkiye kart nedir? Türkiye kart başvurusu nasıl yapılır?

        2024 yılı itibariyle ülkenin yarısından fazlasına erişmesi planlanan Türkiye Kart uygulaması 81 ilde yaygınlaşmaya devam ediyor. Sonraki yıl ülkenin tamamına yayılması planlanmış olan uygulama hakkında merak edilenler de bir hayli fazla. İşte, Türkiye Kart ücreti ve özelliklerine dair güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:12
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        • 1

          Birden fazla ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak geliştirilen Türkiye Kart yaygınlaşmaya başladı. Kullanım sayısı arttıkça "Türkiye Kart nedir?" sorusu da daha sık sorulup araştırılmaya başlandı. Ülke içi hareketliliğin artmasından kaynaklı geliştirilen Türkiye Kartla beraber ulaşım, harcama ve para transferi işlemlerinin tek bir kart ile yapılması planlanıyor.

        • 2

          TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?

          Türkiye Kart'ın 81 ilde birden kullanılabilir olması beklentiler arasında. Türkiye Kart ile anlaşamalı olacak belediyelerde kullanılacak olan "tek kart" ile vatandaşların bankacılık ve alışvriş işlemlerini de gerçekleştirebilmesi öngörülüyor. Ayrıca Türkiye Kart'ın geçerli tek ulaşım kartı olmayacağı, belediyelerin kendi kartlarını talep doğrultusunda Türkiye Kart özelliği ile kullanabilecekleri biliniyor. Güncel olarak Türkiye Kart anlaşması yapılmış şehirler arasında Konya, Rize ve yakın zamanda Kayseri olduğu Hakan Gülten tarafından paylaşıldı. Bu uygulamayla beraber asıl hedeflenen nokta ise vatandaşların farklı illerde yeni bir ulaşım kartına ihtiyaç duymaması.

        • 3

          TÜRKİYE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NEDİR?

          Türkiye Kart başvuru için yapılması gerekenin yalnızca PTT şubesine gitmenin yeterli olacağı söyleniyor. Herkes tarafında kolaylıkla erişilebilir olması planlanan Türkiye Kart'a bakiye yükleme işlemleri de yine PTT üzerinden gerçekleştirilebilecek. Aynı zamanda mobil uygulama ve anlaşmalı kurumlar tarafınca da Türkiye Kartlara bakiye yüklenebileceği paylaşılanlar arasında bulunuyor.

          Türkiye kartın ücreti hakkında henüz resmi kaynaklarda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile alakalı bir bilgi olduğunda haberimizde yer vereceğiz...

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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