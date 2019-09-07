12 Dev Adam, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçında Karadağ ile karşılaşıyor. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman maçlarında olimpiyat elemeleri için mücadele ediyor.

TÜRKİYE: 58 - KARADAĞ: 65

(4. periyot oynanıyor)

1. PERİYOT: 16-26

İLK YARI: 32-37

3. PERİYOT: 49-58

SALON: Dongguan Spor Salonu

SAAT: 14.30

YAYIN: NTV

İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, Dongguan Spor Salonu'nda Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

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Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti. Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

992. SINAV

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, tarihindeki 992. maçında... Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 991 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.

UFUK SARICA İLE 22. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarıca'nın başantrenörlüğünde 11 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı üç maçın sadece birini kazanabilirken, iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

DÜNYA KUPASI'NDA 36. MAÇ

Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 36 karşılaşmada 23 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı. Bu arada Türkiye, Karadağ ile resmi karşılaşmalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.