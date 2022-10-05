FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-22'lik skorla kazanan ay-yıldızlılar ikinci sette Kanada hücumlarını karşılamakta zorlandı. Setin sonlarına doğru 23-19 geriye düşen Filenin Sultanları seti çevirerek 26-24'lük üstünlük kurarak ikinci seti de kazandı.

Üçüncü setin büyük bölümünde rakibe üstünlük kuran ay-yıldızlılar üst üste üç kez maç sayısı fırsatını değerlendiremedi ve skor 24-24'e geldi. Dördüncü kez maç sayısı fırsatını kullanan Filenin Sultanları bu kez de maça nokta koyamadı ve durum 25-25'e geldi. Kanada 26-25 öne geçerken İlkin Aydın ile skora yeniden dengeyi getirdik.

BEŞİNCİ KEZ MAÇ SAYISI FIRSATI

Ebrar Karakurt'un hücumuyla 27-26 öne geçen milliler, beşinci kez maç sayısı fırsatını Cansu Özbay'la iyi kullandı ve maçı da 3-0 kazandı.

İLK SET SONUCU | TÜRKİYE: 25 - KANADA: 22

İKİNCİ SET SONUCU | TÜRKİYE: 26 - KANADA: 24

Bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele etmekte olan ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.