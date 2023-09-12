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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye - Japonya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Türkiye - Japonya maçı CANLI YAYIN

        Türkiye - Japonya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Son olarak EURO 2024 Elemeleri gruplarında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiy - Japonya maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:29
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        STAT: Cegeka Arena

        HAKEM: Allard Lindhout

        SAAT: 15.23

        YAYIN: TRT 1

        TÜRKİYE: 0 - JAPONYA: 0

        (İlk yarı oynanıyor...)

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım

        Japonya: Nakamura, Taniguchi, Ito Hiroki, Machida, Maikuma, Doan, Furuhashi, Nakamura, Ito Atsuki, Tanaka, Kubo

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda 'bay' geçtiği bu haftayı Japonya ile hazırlık maçı yaparak değerlendiriyor.

        Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstleniyor.

        A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.

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        Japonya'da ise Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Shibasaki, Haraguchi ve Minamino'nun kadroda olması beklenmiyor

        STEFAN KUNTZ İLE 20. MAÇ

        Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını Japonya karşısında oynuyor.

        Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.

        21 YIL SONRA RAKİP JAPONYA

        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'da karşılaştığı rakibi Japonya ile 21 yıl aradan sonra karşı karşıya geliyor.

        Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

        Japonya'nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala attı.

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