A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye, yarı finalde ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, altın madalya için sahaya çıkacak. Daniele Santarelli yönetimindeki millilerimiz, grup aşamasındaki tek mağlubiyetinin rövanşını almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları Türkiye-İtalya yarı final maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…