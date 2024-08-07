Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Paris 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Bu sonucun ardından gözler rakibe çevrilmişti. İtalya-Sırbistan karşılaşması, İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece millilerimizin yarı final rakibi İtalya oldu. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye-İtalya yarı final maçı hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkoında detaylar…
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye, yarı finalde ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, altın madalya için sahaya çıkacak. Daniele Santarelli yönetimindeki millilerimiz, grup aşamasındaki tek mağlubiyetinin rövanşını almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları Türkiye-İtalya yarı final maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…
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TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalindeki rakibi belli oldu.
Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibi oldu. Milliler de Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.
Türkiye-İtalya maçı, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak.
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TÜRKİYE-İTALYA YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-İtalya maçının TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
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GRUP AŞAMASINDAKİ TEK MAĞLUBİYET!
Ay-yıldızlılar C Grubu'nda karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
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Diğer eşleşmede ise ABD, Brezilya'yla finale yükselmek için karşılaşacak.
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