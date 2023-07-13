Türkiye İtalya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı...

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finaller gün itibariyle başlıyor. Son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen ve grubunu 3. sırada tamamlayarak son 8'e kalmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İşte, bugün oynanacak Türkiye İtalya voleybol milli maçına dair ayrıntılar...