Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Müzeler Haftası’nda ücretsiz

Her yıl mayıs ayında kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası, sanatın daha geniş kitlelerle buluşması, kültürel mirasın bilinirliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli bir fırsat sunuyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, bu özel hafta kapsamında hazırladığı etkinlik programı ile sanatseverleri BlackBox’ta ağırlıyor.

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MÜZE ZİYARETİ VE BLACKBOX ETKİNLİKLERİNE KATILIM HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ

Müzeler Haftası’na özel olarak, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 17-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İş Bankası’nın zengin koleksiyonundaki seçili eserlerden yola çıkan uzman akademisyenlerin seminerleri ile birlikte BlackBox’ın sevilen etkinliklerinden “Arka Kapak” ve “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz”a da katılım ücretsiz. Etkinliklere rezervasyonunuzu Biletix üzerinden yaptırabilirsiniz.

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“BANKADAN MÜZEYE: FÜREYA’NIN PANOLARININ HİKÂYESİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünden Prof. Dr. Y. Selçuk Şener’in “Bankadan Müzeye: Füreya’nın Panolarının Hikâyesi” başlıklı konuşması, Türkiye’de çağdaş seramik çalışmalarına öncülük eden Füreya Koral’ın eserlerini ele alacak. Yakın zamana kadar Türkiye İş Bankası’nın Ayaspaşa Şubesi’nin duvarlarını süsleyen ve 2024’te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı koleksiyonunda sergilenmeye başlayan sırlı ve cam kabaralı 100 parçadan oluşan seramik pano, konuşmanın odak noktasını oluşturacak. 18 Mayıs Pazar günü 14.00’te başlayacak etkinlikte Prof. Dr. Şener, bu önemli eserin restorasyon sürecinin ayrıntılarını katılımcılarla paylaşacak.

ARKA KAPAK: SEMAVER REKLAM Edebiyatseverleri buluşturan “Arka Kapak” sohbetleri, gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünde Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini derinlemesine incelemeyi sürdürüyor. 20 Mayıs Salı 17.00’de yazar Yekta Kopan’ın katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, Türk öykücülüğünün en önemli kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın sanat yaşamı, edebi mirası ve ilk öykü kitabı Semaver konuşulacak. UNUTULMUŞ HEYKELTIRAŞ: TÜRKÂN “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” seminerleri sanat tarihimizde hafiyeliğe çıkarak, geçmişin gölgesinde kalan önemli isimleri ve olayları yeniden gündeme taşıyor. 21 Mayıs Çarşamba 14.00’teki etkinlikte, 1940’lı yıllarda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Heykel bölümünde öğrenim görmüş Türkân Tangör’ün kaybolmuş eserleri, bilinmeyen hayat öyküsüyle birlikte mercek altına alınacak. RESTORASYONDA RÖTUŞ: MEŞRUİYETİ VE SINIRLARI Kültür varlıklarının restorasyonunda sıkça başvurulan uygulamalardan biri olan rötuş tekniği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümünden Doç. Cemile Kaptan’ın “Restorasyonda Rötuş: Meşruiyeti ve Sınırları” başlıklı konuşmasında tüm yönleriyle ele alınacak. 22 Mayıs Perşembe 14.00’te düzenlenecek etkinlikte Doç. Kaptan, restorasyon teorisinin gelişimi ve orijinal esere saygı çerçevesindeki müdahalenin sınırları hakkında detaylı bilgiler aktaracak. “Restoratör, sanatçı değildir; yoktan var etmez, yaratmaz, sanatçıyla yarışmaz” diyen Doç. Kaptan, eserin potansiyel bütünlüğünün kendi meşruiyet alanında kalarak nasıl kurulabileceğini anlatacak.