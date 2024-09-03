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        Haberler Kültür-Sanat Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi açıldı

        Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi açıldı

        İş Bankası, kuruluşunun 100. yıldönümünde önemli projelere imza atmayı sürdürüyor: Banka'nın, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açtığı Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi, öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların hizmetinde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:29
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        Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi açıldı
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        Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi beş yıldır sanatseverleri, tarih meraklılarını ve öğrencileri ağırlıyor.

        Nitelikli koleksiyonu, sergileri ve etkinlikleri ile kısa sürede başkentin kültür-sanat hayatında kendisine önemli bir yer edinen müze, İş Bankası’nın kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle önemli projelere ev sahipliği yapıyor.

        Kısa bir süre önce İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır sergisini ziyaretçilerle buluşturan müzede 26 Ağustos Pazartesi günü hem ülkemizin hem de İş Bankası’nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına açılan Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi hizmete girdi.

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        Müzenin dördüncü katında yer alan bu halka açık ihtisas kütüphanesinin seçkisi, Atatürk, Millî Mücadele, Cumhuriyet Tarihi, İktisat Tarihi ana konuları başta olmak üzere Atatürk’ün okuduğu ve yazdığı kitaplar ile Atatürk’ten bahseden kitaplar olmak üzere 3 kategoride ele alınıyor.

        Halihazırda 4 binin üzerinde basılı kaynağın bulunduğu kütüphanedeki ortak kullanıma açık bilgisayarlardan ve ücretsiz internet bağlantısı ile şahsi bilgisayarlardan dijital kaynaklara ulaşabiliyor; 29 binin üzerinde e-kitap, Türkçe ve yabancı dillerde 7 binin üzerinde süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve Osmanlıca yayınların da dâhil olduğu 45 bin belgelik arşiv içeren muhtelif veri tabanları kullanıcılara sunuluyor.

        Kullanıcı alanlarının üçe ayrıldığı Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi, 47 kişilik genel okuma salonu, 12 kişilik toplantı odası ve 16 kişilik çok amaçlı salonu olmak üzere toplam 75 kişilik kapasiteye sahip.

        Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi, öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında hizmet verecek.

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        #Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi
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