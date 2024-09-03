Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi açıldı

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi beş yıldır sanatseverleri, tarih meraklılarını ve öğrencileri ağırlıyor.

Nitelikli koleksiyonu, sergileri ve etkinlikleri ile kısa sürede başkentin kültür-sanat hayatında kendisine önemli bir yer edinen müze, İş Bankası’nın kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle önemli projelere ev sahipliği yapıyor.

Kısa bir süre önce İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır sergisini ziyaretçilerle buluşturan müzede 26 Ağustos Pazartesi günü hem ülkemizin hem de İş Bankası’nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına açılan Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi hizmete girdi.

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Müzenin dördüncü katında yer alan bu halka açık ihtisas kütüphanesinin seçkisi, Atatürk, Millî Mücadele, Cumhuriyet Tarihi, İktisat Tarihi ana konuları başta olmak üzere Atatürk’ün okuduğu ve yazdığı kitaplar ile Atatürk’ten bahseden kitaplar olmak üzere 3 kategoride ele alınıyor.

Halihazırda 4 binin üzerinde basılı kaynağın bulunduğu kütüphanedeki ortak kullanıma açık bilgisayarlardan ve ücretsiz internet bağlantısı ile şahsi bilgisayarlardan dijital kaynaklara ulaşabiliyor; 29 binin üzerinde e-kitap, Türkçe ve yabancı dillerde 7 binin üzerinde süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve Osmanlıca yayınların da dâhil olduğu 45 bin belgelik arşiv içeren muhtelif veri tabanları kullanıcılara sunuluyor.