18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "K-Pop (Güney Kore kökenli pop müzik türü) Festivali" çerçevesinde konser vermek üzere Türkiye'ye gelen MYTEEN üyeleri, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerle Türk gençlerinin Kore kültürüne gösterdiği yoğun ilgiye ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA'nın haberine göre Türkiye ve iki ülke ilişkileri hakkında tarihi açıdan bilgi sahibi olduğunu ve Türkiye'ye dair çok detaylı bilgisi bulunmadığını belirten grup üyelerinden Eunsu, daha önce Türkiye'ye geleceğini de düşünmediğini söyledi.
Eunsu, "Ama buraya gelince gördük ki Türkiye gerçekten çok güzel ve çok temiz bir yer. Böyle güzel bir ülkenin de bizimle kardeş ilişkisi olması bizi çok mutlu ediyor. O yüzden tekrar buraya gelme şansımız olursa çok seviniriz." diye konuştu.
"GEREK OLURSA TÜRKİYE'YE YARDIM ETMEKTEN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYARIZ"
Grup üyelerinden Kookheon, Türkiye'nin Kore Savaşı zamanında bölgeye en çok asker gönderen ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.
Kookheon, "Eğer Türkiye zor durumda kalırsa ve aynı şekilde bizim de yardım edebileceğimiz bir şey olursa bunu yapmaktan çok büyük mutluluk duyarız." ifadesini kullandı.
Türkiye'de Kore kültürüne, "K-Pop" müziğine, müzik gruplarına ve dizilerine duyulan büyük ilgiye değinen Eunsu, bunun Kore'de işini çok iyi yapan müzisyen ve oyuncular sayesinde olduğunu dile getirdi.
"KEBABI GERÇEKTEN ÇOK BEĞENDİM"
Geldiklerinden beri sadece kebap yediklerini söyleyen Eunsu, ülkelerine dönmeden farklı Türk yemeklerini tadacaklarını belirtti.
Grup üyelerinden Hanseul da "Türkiye'ye geldiğimde kebap yedim, gerçekten çok beğendim. Ama buradaki kebaplar bizim Kore'de yediğimiz kebaplardan oldukça farklıydı, daha geleneksel ve farklı tarzları vardı. O çok hoşuma gitti." diye konuştu.
Kookheon da marketten Türk dondurmalarını aldığını, çok lezzetli bulduğunu dile getirdi.
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