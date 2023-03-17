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Türkiye, Habertürk’ten takip etti

Türkiye tarihinin en acı afetlerinin yaşandığı 2023 yılının Şubat ayı, doğru ve güvenilir haberin önemini de bir kez daha ortaya çıkardı. İnternet siteleri ve mobil uygulamaların trafiğini ölçen platform SimilarWeb’deki veriler de bunu doğruladı. Haberturk.com, 154.7 milyon ziyaretçiye ulaşarak Şubat ayını tüm rakiplerinin önünde kapatarak haber kategorisinin lideri oldu

Giriş: 17.03.2023 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
Haberturk.com SimilarWeb’de Şubat ayının haber kategorisindeki lideri
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizi etkilerken bütün Türkiye hem yaraları sarmak için seferber oldu hem de gözünü kulağını bölgeden gelen haberlere çevirdi. Bu yoğun bilgi akışı içinde doğru ve güvenilir haber de önemli bir ihtiyaç oldu.

Haberturk.com deneyimli editoryal kadrosu, bölgeden izlenimlerini aktaran yazarları ve Habertürk TV ile ortak yayınlarıyla bu ihtiyacı karşıladı. Bu durum istatistiklere de yansıdı.

İnternet sitelerinin ve mobil uygulamaların trafiğini ölçen, sektörün ve reklamverenin takip ettiği platform SimilarWeb’de Şubat ayının haber kategorisindeki lideri Habertürk oldu. 154.7 milyon ziyaretçi ile bu ayı lider tamamlayan Habertürk, bu kategoride 2 sıra birden yükselmiş oldu.

Habertürk, doğru ve güvenilir haberi aktarmaya devam edecek.

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