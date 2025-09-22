Habertürk
        Haberler Magazin Türkiye güzeli İdil Bilgen, kararını verdi - Magazin haberleri

        Türkiye güzeli İdil Bilgen, görevine başladı

        Tıp Fakültesi mezunu olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, doktorluk kariyerini ABD'de sürdürüyor. Bilgen, cerrahi alanındaki ihtisasına New York'ta başladığını duyurdu

        Giriş: 22.09.2025 - 09:21 Güncelleme: 22.09.2025 - 09:35
        Türkiye güzeli görevine başladı
        İdil Bilgen, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey, yarışmasında Türkiye'nin güzellik kraliçesi olmuştu.

        Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı.

        Temmuz ayında New York'a taşındığını belirten İdil Bilgen, 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını açıkladı.

        İdil Bilgen; "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyerek, son bir yılda gerçekleştirdiklerini sıraladı:

        Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu

        Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli / Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştı

        Mart 2025: Northwell'de ikamet etmek için kabul aldı

        Mayıs 2025: USMLE 3'üncü adımı aldım ve geçtim

        Mayıs 2025: Miss World'deki yarışmada çeyrek finalist

        Temmuz 2025: New York'a taşındı

        Ağustos 2025: New York'un en iyi hastanelerinden birinde çalışmaya başladı

        #İdil Bilgen

