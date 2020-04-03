Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 20.921 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 425 olarak kayıtlara geçti. İşte 3 Nisan Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU 3 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ