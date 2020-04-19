Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklanıyor. Son Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 86.306 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 2017 olarak kayıtlara geçti. İşte 19 Nisan Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU 19 NİSAN 2020

Sağlık Bakanlığı 19 Nisan Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sebebiyle 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 17'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 86 bin 306'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2017, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

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