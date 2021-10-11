Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda galibiyeti ile kaptırdığımız liderlikten sonra gözümüzü Play-Off oynayabilmek için ikinci sıraya dikmiştik. Bu yolda Norveç ile Cuma gecesi kritik bir maça çıktık. Türkiye'ye ikinci sırada gelen rakibimizi öne geçtiğimiz maçta yenemedik.
Ancak Play-Off yolunda bizim için her şey bitmiş değil. Hollanda kazanıp arayı açtı. 1-1'lik skorla Norveç ile aramızdaki 2 puanlık fark devam etti. Kalan 3 maçımızı kazanıp, son hafta oynanacak olan Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyeceğiz.
3'te 3'e mecburuz
Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan çıkaracağımız 9 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız. Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak.
Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına dönebilir. Norveç Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse Play-Off yolumuz açılacak. Burada berabere kalırsa Ay- Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir.
Bu durumda iş averaja kalacak. Ancak şu anda averaj olarak da iyiler. Kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.
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