Türkiye genelinde MEB ve AB işbirliğiyle yapılan 97 anaokulunun açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Avrupa Birliği (AB) ve KfW Kalkınma Bankası işbirliğiyle yürütülen "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi" kapsamında Türkiye genelinde yapımı tamamlanan 97 anaokulunun toplu açılışı, Diyarbakır'da düzenlenen törenle yapıldı.

MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yıldızlar Anaokulu'nda düzenlenen törende, AB ile eğitim altyapısı alanında 2017'de başlayan ve ardından FRIT II Fonu desteğiyle devam eden işbirliği sonucu bugün 97 anaokulunu çocukların hizmetine sunduklarını söyledi.

Yeni okul binalarının açılışıyla adalet, kapsayıcılık ve geleceğe yatırım anlayışının güçlü yansımasına hep birlikte tanıklık ettiklerini anlatan Durna, "Coğrafyamızda yaşanan gelişmelerden sonra ülkemiz birçok komşumuza kapılarını açtı. Misafir ettiğimiz milyonlarca insan arasında şüphesiz en hassas grubu çocuklar oluşturmaktadır" dedi.

Eğitimin hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuğun en temel hakkı olduğunu belirten Durna, çocukların geleceğe emin adımlarla ilerlerken eğitimden mahrum kalmamaları için kararlılıkla çalıştıklarını bildirdi.

Durna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimizin yaklaşımı nettir. Vatandaşımız olsun ya da göçle ülkemize gelmiş olsun, bu topraklarda yaşayan her çocuk, eğitime erişim konusunda eşit imkanlara sahiptir. Bu anlayış yalnızca insani sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal barışımız, huzurumuz ve geleceğimiz açısından da vazgeçilmezdir. AB ile yürüttüğümüz güçlü işbirliği sayesinde bugüne kadar 306 okul inşa edilerek hizmete açıldı. 51 okulumuza toplam 6 megawatt gücünde çatı üstü güneş enerjisi santrali kuruldu. 41 okulumuz yenilenerek enerji verimliliği artırıldı." "PROJEMİZİN 100 MİLYON EURO BÜTÇELİ İLK ETABINI TAMAMLADIK" Okulların yalnızca beton duvarlardan ibaret olmadığını dile getiren Aynur Gökalp Durna, okullarda yetişecek çocukların yarının bilim insanları, öğretmenleri, sanatçıları ve liderleri olacağını söyledi. REKLAM "Yatırımları sadece birer inşaat değil, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik yatırımlar olarak görüyoruz. Açılışını yaptığımız 97 anaokulumuz, toplam 664 derslikte 20 bin çocuğumuzun eğitim hayatına ilk adımı atacağı mekanlar olacak" ifadelerini kullanan Durna, bu proje kapsamında Diyarbakır'a da 8 yeni anaokulu kazandırdıklarını bildirdi.

Depremden etkilenen Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'ten bu yana eğitim yapıları için yaklaşık 9 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Durna, bu yatırımların Diyarbakır'ın genç nüfusuna daha güçlü gelecek sunma kararlılığının en somut göstergesi olduğuna işaret etti. Durna, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Bugünkü açılışla birlikte projemizin 100 milyon avro bütçeli ilk etabını tamamladık. Aldığımız 65,6 milyon avro ek finansmanla ise 19 anaokulu ve 13 eğitim kurumu olmak üzere toplam 32 yeni okulun inşasına devam ediyoruz. Diyarbakır da bu ek yatırımdan 2 anaokuluyla faydalanacaktır." Yeni okulların yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de güvenli yuvaları olacağını vurgulayan Durna, yapı ömürleri boyunca 1 milyondan fazla çocuğa hizmet vereceğini, ayrıca afet anlarında vatandaşların sığınabileceği güvenli mekanlar olarak kullanılacağını ifade etti. REKLAM Aynur Gökalp Durna, konuşmasını şöyle tamamladı: "Burada yalnızca bir yatırımın değil, ortak akıl, emek ve vicdanın ürünü olan bir eserin açılışını yapıyoruz. Bu süreçte katkı sağlayan AB heyetine, KfW Kalkınma Bankasına ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için güvenli, çağdaş ve sağlıklı eğitim ortamları oluşturmak, devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Bizler de bu sorumluluğun bilinciyle gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yeni okullarımızın çocuklarımıza sağlık, umut ve başarıyla dolu bir gelecek sunmasını temenni ediyorum."

KfW Kalkınma Bankası Türkiye Ülke Direktörü Christian Garve ise projenin çocuklar için daha parlak bir gelecek vizyonu yansıttığını, bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Garve, "MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim. Türkiye'de eğitim kalitesini artırma konusundaki liderliği ve özverisi gerçekten takdire şayan. Projenin başarısında kilit rol oynadılar. Çocuklar, bu anaokulu öğrenmeniz, oynamanız ve büyümeniz için bir alan. Her anı kucaklayın, yeni arkadaşlar edinin ve hayal gücünüzü serbest bırakın" diye konuştu. AB Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski de proje kapsamında 165,6 milyon avro yatırımla Türkiye genelinde 97 anaokulunun yapıldığını, ilerleyen günlerde 19 anaokulu, 9 ilk ve ortaokulun daha inşa edileceğini söyledi. REKLAM Bu okulların binlerce çocuğun okula gidebilmesi için alan sağlayacağını dile getiren Wyganowski, bunun önemli olduğunu kaydetti. Proje dolayısıyla gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Wyganowski, "Proje nice çocuğa sağlanacak fırsatları, ailelere verilecek desteği ve öğretmenlere sağlanacak kaynakları temsil ediyor. Bu da AB'nin Türkiye'de eğitime ve çocuklara verdiği uzun vadeli desteğin açık göstergesidir" dedi.

Törende, Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro tarafından şarkılar söylendi, folklor gösterisi sunuldu. Daha sonra Durna, Garve, Wyganowski, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztimur, daire başkanları İsmail Yıldırım ve Hacı Mehmet Kuloğlu ile beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini kesti, eğitim kurumunda incelemelerde bulundu.