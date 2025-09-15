Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Türkiye'de ve Avrupa'da ayakta alkışlandı

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Türkiye konserlerinin ardından Almanya, Çekya, Slovakya ve Avusturya’da 7 ayrı konserle 2025 yılı turnesini noktaladı. Turne süresince yaklaşık 12 bin dinleyiciyle buluşan orkestra, ülkemizi bir kez daha başarıyla temsil etti.

İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi konseriyle turne programına başlayan TUGFO, Bursa Merinos Kültür Merkezi Orhangazi Salonu konserinin ardından Denizli Laodikeia Antik Tiyatrosu’ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseriyle dinleyicilere tarihi atmosferde keyifli bir dinleti sundu.

Avrupa turnesinin ilk konserinde Almanya’nın en prestijli klasik müzik etkinliklerinden Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında, Hamburg’daki Elbphilharmonie salonunda çalan orkestra, Çekya’nın başkenti Prag’da Smetana Hall’da verdiği konserin ardından Slovakya’nın başkenti Bratislava’nın önemli mimari yapılarından Bratislava Radyo Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Orkestra, Avusturya’nın başkenti Viyana’da MuTh Salonu’ndaki sezonun son konseriyle turnesini başarıyla tamamladı.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın bu seneki turnesini değerlendiren Şef Cem Mansur, “Her yıl iyi ama bu yıl başka iyiydi diyebilirim. Önemli festivallerde tamamen dolu salonlar, ayakta alkışlayanlar… Orkestramız dünyanın önde gelen festivallerinden birinin kapanışında, zor beğenen Alman dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Ülkemizi yurt dışında bu şekilde temsil etmek gurur verici. Orkestra grubu müthiş uyumlu, meraklı ve çalışkandı, ulaştığımız düzeyden çok mutluyuz” dedi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise şunları söyledi: “17 yıldır ana destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’ndan bugüne kadar 1.000’den fazla genç müzisyenin yolu geçti. TUGFO, her yıl yüzlerce başvuru arasından seçilen genç yeteneklere, alanın en iyi sanatçılarından eğitim alma ve profesyonel kariyerlerine başlamadan önce orkestra deneyimi kazanma fırsatı sunuyor. Dünyanın en prestijli salonlarında ayakta alkışlanan performanslarıyla bizleri gururlandıran gençlere ve bu yolculuğa öncülük eden Şef Cem Mansur başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”