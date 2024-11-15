Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki liderlik mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. İlk dört maçında sergilediği etkileyici performansla 10 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, grubun en güçlü rakiplerinden biri olan Galler'i Kayseri'de ağırlamaya hazırlanıyor. 8 puanla Türkiye'nin hemen ardından ikinci sırada yer alan Galler ile oynanacak bu kritik karşılaşma, liderlik yarışında belirleyici bir rol oynayacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçının tarih ve saatine ilişkin detayları merakla bekliyor. Heyecan dozu yüksek bu mücadelede milli takım, sahadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte Türkiye-Galler milli maçı yayın bilgisi...
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Türkiye A Milli Futbol Takımı, önemli bir sınav için sahaya çıkıyor. İlk dört maçta aldığı üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaşan Ay-Yıldızlılar, grup ikincisi Galler’i Kayseri’de konuk edecek. Kritik öneme sahip bu mücadele, hem liderlik yarışını hem de grubun kaderini belirleyecek. Futbolseverler, heyecanla Türkiye-Galler maçının detaylarını araştırırken, milliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak avantajını korumayı amaçlıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte detaylar...
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TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. Maçında Galler'i Kayseri'de konuk edecek.
Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi saat 22.00'de başlayacak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca milli maç EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.
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UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDE BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKAR?
UEFA Uluslar Ligi formatına göre A ve B Grubu'nda sonuncu olan takımlar bir alt lige düşecek. Puan sıralamasında zirvede olan takımlar ise bir üst ligde yer alacak. Türkiye, Uluslar B Ligi'ni Galler, İzlanda ve Karadağ'ın önünde birinci tamamlaması durumunda adını A Ligi'ne yazdıracak.
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ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU
1-TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
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