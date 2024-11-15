UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Türkiye A Milli Futbol Takımı, önemli bir sınav için sahaya çıkıyor. İlk dört maçta aldığı üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaşan Ay-Yıldızlılar, grup ikincisi Galler’i Kayseri’de konuk edecek. Kritik öneme sahip bu mücadele, hem liderlik yarışını hem de grubun kaderini belirleyecek. Futbolseverler, heyecanla Türkiye-Galler maçının detaylarını araştırırken, milliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak avantajını korumayı amaçlıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte detaylar...