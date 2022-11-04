UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları dün gece sona erdi. Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16'ya kalırken Trabzonspor da buruk sevinç yaşadı. Ferencvaros'u deviren bordo-mavililere bu galibiyet tur için yetmedi. Avrupa'da ülke puanı sıralamasında bir bir basamakları tırmanan ülkemiz için de bir ilk yaşandı!

PERDEYİ BAŞAKŞEHİR AÇTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Medipol Başakşehir, sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 3-1 mağlup etti. 4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. 33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.