Türkiye - Ermenistan maçı yazar yorumları

"SERGEN YALÇIN İÇİN GÖREV ZAMANI"

BÜLENT TİMURLENK / SABAH: Milli Takım bir kulüp takımı gibi 25 kontratlı oyuncuyla oluşmuyor, önünde kocaman bir havuz var, tam da bu yüzden Okan Buruk bazı maçlarda en uçta oynattı diye Barış Alper'i elinde Bertuğ ve maalesef kadroya almadığın Enis Destan varken santrfor yapamazsın. Barış güçlü oyuncu ama bitirici değil. Bunu 80 milyon biliyor. Sol bekte Cenk, sağ kanatta Yusuf Sarı ve kendi takımında daha formda olan İrfan Can Kahveci varken Cengiz'i tercih etmek, Salih Özcan'ı unutmak mı facia, yoksa 1-0 geriye düştükten sonra yaptığı değişiklikler mi? İddia ediyorum dün bu maçı izleyip bu değişiklikleri yapabilecek tek insan var memleket sınırları içinde. Onun da bizim Milli Takım teknik direktörümüz olması bizim büyük çaresizliğimiz işte… Hamit Altıntop-Kuntz'un futbol aklına (!) teşekkür edip ülkenin en önemli futbol akıllarından Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir.