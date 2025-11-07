Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tanıtıldı

Rize’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Senoz Vadisi, Türkiye’nin en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek olan şampiyonanın tanıtımı yapıldı. Sabah saatlerinde bir otelde düzenlenen lansmana, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval katıldı. Parkurun kısa filminin gösterimi ile başlayan program açılış konuşmalarını ardından sona erdi. Program sonrası Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

VEFA: YARIŞLARA 19 İLDEN 100 SPORCU KATILACAK

Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, “Ülkemizde bu önemli tabiatı şartlarını çok az yerde görebilirsiniz. Yeşilin tonunun binlerce çeşidinin olduğu son derece uygun alanlar olduğu yerde spora bu kadar gönül vermiş insanların olmasının gururunu da yaşıyoruz. Yarışlara 19 ilden 100 sporcu katılacak. Bu zor şartlarda kazasız belasız bitirmelerini arzu ediyoruz. Bunu için ekibimiz işaretleme ikaz tabelalarının sıklıkla gerçekleştirdi. Şuanda ATV ile sert Enduro olan zeminler bu bölgede mevcut. Bölge halkının son derece ilgileneceğini düşünüyoruz. Daha önceki organizasyonlarda böyle olmuştu” diye konuştu.

TEMURCİ: SPOR TURİZMİ VİZYONUNA KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise “Bizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Rize’de gerçekleştireceğimiz bu organizasyon, Türkiye’nin spor turizmi vizyonuna çok ayrı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu organizasyonları gerçekleştirmemiz spor turizminin aslında Rize için yapay bir alan olmadığını da gözler önüne seriyor. Organizasyonu bu yıl ulusal çapta düzenleyeceğiz ama daha sonraki yıllar uluslararası bir organizasyona dönüştürerek çok daha farklı bir boyuta taşıyacağız” diye konuştu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da, “Bugün Senoz Vadi’sinde Türkiye Şampiyonası yarışlarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim açımızdan hem spor turizminin şehir adına faaliyet olacak. Hem de bir turizm çalışması olarak, turizmimizi senenin diğer aylarına yayılmasına sebebiyet verecek. Çok önemi bir organizasyon, ilk defa bu ölçüde muhatap olacağımız bir organizasyondur. Bunların her birinin sporumuza be turizmimize katkılarını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 8–9 Kasım 2025 tarihlerinde Senoz Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Senoz Vadisi’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı şampiyona, 8 Kasım Cumartesi günü, D-Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu büyük organizasyonla birlikte, Rize’nin motor sporlarındaki marka değerinin daha da yükselmesi hedefleniyor. Türkiye Enduro ve ATV Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği bu etkinlik, Rize’nin spor turizmi vizyonuna önemli katkılar sunacak.