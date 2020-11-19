Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de savaş mağduru çocuklara "umut" olacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında toplanan oyuncak, kırtasiye malzemesi, çocuk bezi ve hijyen paketlerinden oluşan yardım malzemeleri düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Suriye'de savaşın başladığı 2011'den beri insana dokunan her alanda bölgede yardım çalışması yürüttüklerini belirtti.
Yardım çalışmalarıyla kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini, yeni dostluklar kurulduğunu aktaran Açık, "Bir Oyuncak Bir Umut Projemiz de savaş mağduru çocuklarımıza umut olacak. Savaşın en acı yüzünü hisseden, eğitim ve oyun hakları ellerinden alınan çocuklarımıza umut olmak, yeniden hayal kurabilmelerine, geleceğe umutla bakabilmelerine yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Açık, hayırseverler, gönüllüler, vaizeler, Kur'an kursu hocaları ve Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş çocukların destekleriyle topladıkları bir tır dolusu oyuncak, çanta, defter, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ile hijyen paketlerini Suriye'ye, Allah'ın kendilerine emaneti yetimlere ulaştırılmak üzere gönderdiklerini bildirdi.
Vakfa emanet edilen bu yardımların bölgedeki görevliler tarafından Suriye'de yetim kamplarında kalan, rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilen çocuklara dağıtılacağı bilgisini veren Açık, şunları kaydetti:
"Onların acılarını hafifletebilir, yüzlerinde tebessüm oluşturabilirsek bu da bizim mutluluk kaynağımız olacak. Özellikle çocukların yaptığı yardımları, bağışları çok önemsiyoruz. Suriye’deki çocuklarımız Türkiye’deki kardeşinin gönderdiği oyuncağı, kalemi, kitabı, defteri kullanacak. Belki de Türkiye'deki kardeşinin hissettiği duyguları hissedecek. İnşallah bu yardımlarla bunu sağlayabilir, umutlarına, hayallerine ortak olabiliriz."
Ankara İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Yusuf Doğan da çocukların hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunacak projeye destek verdiklerini anlattı.
Bu tür yardım kampanyalarıyla insanların aslında kendilerine iyilik yaptığına dikkati çeken Doğan, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'Her iyilik bir sadakadır' buyuruyor. O nedenle kendimize iyilik yapmak istiyorsak bu tür çalışmalara daha fazla katkı sunmamız gerekir. Projeye katkı sunanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Uğurlama törenine İl Müftü Yardımcısı Adem Karadeniz, Çankaya Müftüsü Ali Gülden, Yenimahalle Müftüsü Abdurrahman Kotan, Etimesgut Müftüsü Nihat Kök, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, vakıf çalışanları ve gönüllüler katıldı.
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