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        Haberler Gündem Türkiye'den Nepal'e taziye mesajı

        Türkiye, Nepal'deki sel nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyor

        Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 21:27 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:27
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        Türkiye'den Nepal'e taziye mesajı
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Nepal'de son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Dost Nepal halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

        Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükselmişti.

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