Türkiye'den Mariinsky Orkestrası geçti

Beninli şarkıcı Angelique Kidjo da önceki akşam Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altındaki 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nde AKM Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Konserine ‘Crosseyed and Painless’ şarkısıyla başlayan Kidjo, "Buraya yeniden gelmekten çok mutluyum. Sabah çok iyi bir Türk kahvaltısı yaptım. İstanbul’da dolaştım, çok beğendim. Bu harika şehri keşfettim" dedi. Kidjo, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı ve tüm şarkılarında dans etti. Festival kapsamında aynı saatlerde Galataport İstanbul’da Göksel sahnedeydi. Grand Pera Emek Sahnesi’nde ise 'Kent Şarkıları' konseri vardı.