Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hibe olarak gönderdiği farklı kalibredeki mühimmatların teslim alındığı belirtildi.

Askeri yardıma ilişkin daha fazla bilginin yer almadığı açıklamada, teslimatın Beyrut Limanı'nda gerçekleştiği kaydedildi.