Türkiye'den kaçırılan 1500 yıllık eserler ana vatanına dönüyor

2024'TE 45 ESER GERİ GETİRİLDİ

Teslim alınan eserlerle 2002 yılından bu yana ana vatanına döndürülen eser sayısı 12 bin 164 oldu. Bu eserlerin 7 bin 846'sının iadesi 2018'den sonra sağlandı.

Bu yıl içinde şu ana kadar iadesi sağlanan eser sayısı da 45 olarak kayıtlara geçti.