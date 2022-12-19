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Türkiye, Gürcistan ordusuna ekipman desteği sağladı

Türkiye, Gürcistan'a askeri işbirliği kapsamında 2 havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile helikopter yedek parçaları hibe etti

Giriş: 19.12.2022 - 03:35 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'den Gürcistan'a askeri ekipman desteği
AA

Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında Türkiye'den Gürcistan Savunma Bakanlığına havaalanı yıkama ve süpürme araçları ile muhtelif helikopter yedek parçaları hibe edildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Marneuli Askeri Havalimanı'nda düzenlenen törende Gürcistan'a 2 havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile muhtelif helikopter yedek parçalarının hibe edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, törenin Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Grigol Giorgadze'nin katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ekipman teslim tutanaklarının Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner ile Gürcistan Havacılık ve Hava Savunma Komutanı Albay Sergo Ninua tarafından imzalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 ve 2022'nin başında da Gürcistan Savunma Bakanlığına servis araçları ve teknik ekipmanlar hibe etmişti.

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