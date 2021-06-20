TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda harekete geçtiklerini açıkladı. Bu durum vatandaşlarda heyecan uyandırdı, şimdiden hangi şarkıcının yarışmaya katılacağı merak konusu oldu.

TÜRKİYE EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASINA KATILACAK MI?

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision için görüşmelere başladıklarını açıkladı ve "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" dedi.

TÜRKİYE'NİN EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI GEÇMİŞİ

Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez, Semiha Yankı'nın "Seninle bir dakika" isimli şarkısı ile 1975 yılında katıldı. 2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada Sertab Erener ile ilk kez birincilik alındı. Türkiye, 2013'te ani bir kararla yarışmaya katılmama kararı aldı.

O dönem TRT'den sorumlu bakan olan Bülent Arınç, "Biz bu yarışmaya hangi güçlü grupla gidersek gidelim istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Türkiye'nin tanıtımı konusunda da çok fazla bir etkinlik olmuyor." demişti.

Arınç'ın ileride şartlar müsait olursa geri döneriz dediği yarışmaya Türkiye son kez 2012 yılında Can Bonobo ile katıldı.