Türkiye'den dünya rekoru: Dünyanın en uzun burunlu insanıyla tanışın!
Daha önce hiç dünyanın en uzun burunlu insanını merak etmiş miydiniz? Peki, bu rekoru kırmış insanın Türk olduğunu biliyor muydunuz? İşte, sizin için dünyanın en uzun burunlu insanına dair detaylar...
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Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en çeşitli ve çoğunlukla kişisel başarıları içeren bir kitaptır ve dünyanın her yerindeki kayıtları doğrulayan resmi hakemleri vardır. Bu kitaba göre, dünyanın yaşayan en uzun burunlu insanı Türkiye'de bulunuyor. İşte, bu kişinin kim olduğu, burnunun uzunluğu ve güncel hali gibi ayrıntılar...
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MEHMET ÖZYÜREK İLE TANIŞIN!
17 Ekim 1949 doğumlu Mehmet Özyürek 20 yılı aşkın bir süredir, yaşayan en uzun burun rekorunu elinde tutuyordu. Burnunu, ilk kez 31 Ocak 2001'de Guinness Dünya Rekorları için ölçtüren Özyürek, 18 Mayıs 2023 yılında 73 yaşında vefat etti.
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BURUN UZUNLUĞU NEDİR?
Memleketi Artvin'de gerçekleştirilen ölçüm, burun köprüsünden ucuna kadar 8,8 santimetre uzunluğundaydı. Özyürek’in burnu, 2010 ve 2021 yıllarında tekrar ölçüldü ve yapılan ölçümlerde, burnunun hiç büyümediğini, hâlâ aynı uzunlukta olduğu görüldü. Bu noktada, yaşlandıkça burnun ve kulakların büyümeye devam ettiği yönündeki yaygın efsanenin çürütüldüğü düşünülüyor.
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KOKU ALMA DUYUSUNUN FARKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Özyürek, koku alma duyusunun diğer insanlardan farklı olduğunu belirtiyor ve şunları ekliyor: Ben 'burada bir koku var' diyorum, başkaları ise 'biz o kokuyu alamıyoruz' diyor. Ben de 'sen koklayamayabilirsin ama ben alabiliyorum' diyorum.
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İNSANLARIN TEPKİSİ NE OLUYOR?
Küçükken akranları tarafından kaba yorumlara maruz kalan Özyürek, arkadaşlarının onu üzmek için ‘’koca burun’’ diye hitap ettiğini söylüyor. Ayrıca, sosyal bir ortama girdiğinde hemen dikkat çektiğini, herkesin ona bakıp incelediğini ekliyor. ''Bana baktıklarında ne düşündüklerini biliyorum'' diyen Özyürek, fiziğiyle barışık yaşamayı öğrendiğini ve şu anda burnundan memnun olduğunu aktarıyor.
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BURNUNA DAİR DİĞER DETAYLAR
2010 yılında İtalyan televizyon programı Lo Show Dei Record'a katıldığında kalabalığa burun deliğini kullanarak bir balonu nasıl şişirebileceğini gösterdi. Ayrıca, eve girdiğinde hangi yemeğin piştiğini hemen anlayabildiğini de söylüyor.
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DAHA UZUN BİR BURUN VAR MIYDI?
Bu rekorlar yaşayan insanların burunlarına göre ölçülüyor yani kişi öldüğünde geçerliliği kalmıyor. Guinness Rekorlar kitabına göre şimdiye kadarki en uzun burnun, 1770'li yıllarda İngiltere'de yaşayan Thomas Wedders'e ait olduğu biliniyor. Gezici bir sirk üyesi olan Wedders'ın 19 santimetre uzunluğunda bir burnu olduğunu belirten tarihi kayıtlar var. Ancak, sirk gösterilerinin ölçülerini abartmak yaygın bir uygulama olduğundan organizatörlerin Thomas'ın burnunun uzunluğunu abarttıkları düşünülüyor.
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ŞİMDİ NE OLACAK?
Dünyanın yaşayan en uzun burunlu insanı öldüğü için şu anda bilinen yeni bir rekor bulunmuyor bu yüzden Özyürek'in rekoru hala geçerli ancak artık dünyanın yaşayan en uzun burunlu erkek rekoru yerine dünyanın en uzun burunlu erkek rekoruna sahip olacak.
Kaynak: Guinness World Records
Fotoğraf kaynakları: YouTube, Guinness World Records