Türkiye'den dünya rekoru: Dünyanın en uzun burunlu insanıyla tanışın!

KOKU ALMA DUYUSUNUN FARKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Özyürek, koku alma duyusunun diğer insanlardan farklı olduğunu belirtiyor ve şunları ekliyor: Ben 'burada bir koku var' diyorum, başkaları ise 'biz o kokuyu alamıyoruz' diyor. Ben de 'sen koklayamayabilirsin ama ben alabiliyorum' diyorum.