Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine; ülke genelindeki tüm camilerde sure okundu, dualar edildi.

Hacı Bayram Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.