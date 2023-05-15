Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Türkiye'deki son 40 yılda katılımın en yüksek olduğu 3. genel seçim

Türkiye'de son 40 yılda katılımın en yüksek olduğu 3. genel seçim

Dün gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerine yüksek katılım oranı öne çıktı. Seçimlerde katılım oranı %87.30 olurken bu, son 40 yıldaki seçimlerde katılımın en yüksek olduğu 3. seçim olarak tarihe geçti.

Giriş: 15.05.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'deki son 40 yılda katılımın en yüksek olduğu 3. genel seçim
HABERTURK.COM

Genel seçimlere katılım oranı Türkiye'de her seçimde daha da artıyor.

Dün gerçekleşen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 64 milyon 190 bin 651 seçmenin 55 milyon 300 bin 185'i sayıldı. Bunların 53 milyon 914 bin 310'u geçerli kabul edildi.

Buna göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde AA'nın verilerine göre katılım oranı %87.30 oldu.

ÖNCEKİ GENEL SEÇİMLERDE KATILIM ORANI

1983 Seçimleri Katılım Oranı: 92,36

1987 Seçimleri Katılım Oranı: 93,38

1991 Seçimleri Katılım Oranı: 83,91

1995 Seçimleri Katılım Oranı: 85,20

1999 Seçimleri Katılım Oranı: 87,19

2002 Seçimleri Katılım Oranı: 79,14

2007 Seçimleri Katılım Oranı: 84,25

2011 Seçimleri Katılım Oranı: 83,16

2015 Haziran Seçimleri Katılım Oranı: 83,92

2015 Kasım Seçimleri Katılım Oranı: 85,23

2018 Haziran Seçimleri Katılım Oranı: 86,24

ÖNCEKİ YEREL SEÇİMLERDE KATILIM ORANLARI

1994 Seçimleri Katılım Oranı: 90,53

1999 Seçimleri Katılım Oranı: 87,09

2004 Seçimleri Katılım Oranı: 76,25

2009 Seçimleri Katılım Oranı: 85,18

2014 Seçimleri Katılım Oranı: 89,15

2019 Seçimleri Katılım Oranı: 84,67

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeşil Sol Parti seçim sonuçları
Yeşil Sol Parti seçim sonuçları
İşte büyükşehirlerdeki milletvekili dağılımı
İşte büyükşehirlerdeki milletvekili dağılımı
Biden'dan Türkiye seçimlerine ilişkin yorum
Biden'dan Türkiye seçimlerine ilişkin yorum
14 Mayıs 2023 MHP seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 MHP seçim sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.