Türkiye'deki son 40 yılda katılımın en yüksek olduğu 3. genel seçim

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Genel seçimlere katılım oranı Türkiye'de her seçimde daha da artıyor.

Dün gerçekleşen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 64 milyon 190 bin 651 seçmenin 55 milyon 300 bin 185'i sayıldı. Bunların 53 milyon 914 bin 310'u geçerli kabul edildi.

Buna göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde AA'nın verilerine göre katılım oranı %87.30 oldu.

ÖNCEKİ GENEL SEÇİMLERDE KATILIM ORANI

1983 Seçimleri Katılım Oranı: 92,36

1987 Seçimleri Katılım Oranı: 93,38

1991 Seçimleri Katılım Oranı: 83,91

1995 Seçimleri Katılım Oranı: 85,20

1999 Seçimleri Katılım Oranı: 87,19

2002 Seçimleri Katılım Oranı: 79,14

2007 Seçimleri Katılım Oranı: 84,25

2011 Seçimleri Katılım Oranı: 83,16

2015 Haziran Seçimleri Katılım Oranı: 83,92

2015 Kasım Seçimleri Katılım Oranı: 85,23

2018 Haziran Seçimleri Katılım Oranı: 86,24

ÖNCEKİ YEREL SEÇİMLERDE KATILIM ORANLARI

1994 Seçimleri Katılım Oranı: 90,53

1999 Seçimleri Katılım Oranı: 87,09

2004 Seçimleri Katılım Oranı: 76,25

2009 Seçimleri Katılım Oranı: 85,18

2014 Seçimleri Katılım Oranı: 89,15

2019 Seçimleri Katılım Oranı: 84,67

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.