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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde, hemen ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedildi. Türkiye'de yaşanan depremin ardından İtalya da tsunami alarmı verdi. Yetkililer, ilk açıklamanın ardından tsunami uyarı seviyesini azalttığını duyurdu.

Sivil Savunma Dairesi, Ingv Tsunami Alarm Merkezi (CAT) tarafından işlenen verilere dayanarak, merkez üssü Türkiye ile Suriye arasında saat 02.17'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremin ardından İtalya kıyılarına ulaşan olası tsunami dalgaları için alarm verdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kıyı bölgelerinden uzaklaşmanız, yakınlardaki daha yüksek alanlara gitmeniz ve yerel makamların talimatlarına uymanız tavsiye edilir.

Tsunami, büyük bir su kütlesinin hızlı hareketiyle bir dizi deniz dalgası oluşturur. Uyarı, özellikle deniz seviyesinden çok yüksek olmayan ve hatta daha düşük olan bölgelerde kıyıya yakın yerlerdeki insanlar için gerçek bir tehlike belirtir. Sadece 0,5 metre yüksekliğindeki bir dalga bile tehlikeli sellere ve çok güçlü akıntılara neden olabilir."

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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