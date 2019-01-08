08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı aralıkta, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla 377 bin 695 kişi artarak (yüzde 3,6) 10 milyon 956 bin 43'e yükseldi. Söz konusu mükellef sayısı Aralık 2017'de 10 milyon 578 bin 348 olarak belirlenmişti.
Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 6,2 ile kurumlar vergisinde görülürken, bunu yüzde 5,2 ile gayrimenkul sermaye iradı izledi. Buna göre, Aralık 2017 döneminde 759 bin 242 olan kurumlar vergisi mükellef sayısı geçen yılın aynı ayında 806 bin 622'ye ulaştı. GMSİ mükellef sayısı da 1 milyon 884 bin 849'dan 1 milyon 982 bin 524'e yükseldi.
Türkiye genelinde gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2017'de 1 milyon 877 bin 128 iken bu sayı geçen yılın aynı ayında yüzde 2,3 artışla 1 milyon 920 bin 586'ya çıktı. Bu dönemde gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 3,6, basit usul vergi mükellef sayısı yüzde 0,1, KDV mükellef sayısı yüzde 3,5 artış gösterdi.
İSTANBUL MÜKELLEF SAYISINDA BİRİNCİ
İller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 162 bin 532 ile İstanbul'da iken, bunun 502 bin 353'ü gelir vergisi, 302 bin 285'i kurumlar vergisi, 814 bin 482'si gelir stopaj vergisi, 710 bin 582'si GMSİ, 46 bin 382'si basit usulde vergilendirilen gelir vergisi ve 786 bin 448'i KDV mükelleflerinden oluştu.
Bu ili, 927 bin 881 mükellefle Ankara, 734 bin 491 mükellefle İzmir, 435 bin 601 mükellefle Bursa ve 430 bin 242 mükellefle Antalya takip etti.
Öte yandan, yıl sonu itibarıyla 9 milyon 459 bin 401 vergi kimlik numarası verildi.
Aralık 2018 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılım şöyle:
|Vergi türünde faal mükellef sayıları
|Toplam
|Toplam
|Değişim
|Değişim
|İstanbul
|Ankara
|İzmir
|Bursa
|Antalya
|Aralık 2017
|Aralık 2018
|(Yüzde)
|Gelir Vergisi
|1.877.128
|1.920.586
|43.458
|2,3
|502.353
|136.089
|131.904
|85.169
|83.033
|Gelir Stopaj Vergisi
|2.699.462
|2.797.479
|98.017
|3,6
|814.482
|230.421
|185.178
|118.006
|114.921
|GMSİ
|1.884.849
|1.982.524
|97.675
|5,2
|710.582
|228.332
|158.781
|69.731
|65.807
|Basit Usulde Vergilendirilen GV
|774.057
|774.681
|624
|0,1
|46.382
|23.551
|29.428
|18.028
|26.796
|Kurumlar Vergisi
|759.242
|806.622
|47.380
|6,2
|302.285
|88.146
|50.449
|30.990
|30.086
|Katma Değer Vergisi
|2.583.610
|2.674.151
|90.541
|3,5
|786.448
|221.342
|178.751
|113.677
|109.599
|Toplam mükellef sayısı
|10.578.348
|10.956.043
|377.695
|3,6
|3.162.532
|927.881
|734.491
|435.601
|430.242
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