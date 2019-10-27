Akıllı telefonlardaki saat değişikliği yine kafaları karıştırdı. Türkiye'de şuan saat kaç? Saatler geri alınacak mı? Vatandaşların 'Şuan an saat kaç?' sorusu sosyal medyada gündem olunca Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama geldi. İşte son gelişmeler...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE ŞUAN SAAT KAÇ?

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BAKAN'DAN SAAT AÇIKLAMASI

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı programda yaz saati uygulaması ile ilgili olarak, "2016'da tek saat uygulamasına geçme kararı almıştık. Epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile. AB de geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiye kararı aldı." dedi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.