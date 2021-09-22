Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli mimarlık tarihçilerinden olan Prof. Doğan Kuban yaşamını yitirdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI MİMARLIK ÖDÜLÜ SAHİBİYDİ
1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Doğan Kuban, 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı.
1926 yılında Paris’te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü’ne asistan oldu.
1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, 1962’de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde bulundu.
Kuban, 1960’lar ve 70’lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi’nin bursuyla Washington D.C.’deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nda çalıştı. 1965 yılında 'Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları' adlı çalışmasıyla profesör oldu.
1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün kurulması için çalıştı. 1974’te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü.
Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi oldu. Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımladı. Çalışmalarında, Türk sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü.
2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri çerçevesinde 'Mimarlık” ödülünün “Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla” Doğan Kuban’a verilmesi kararlaştırıldı.
"KIYMETLİ BİR DEĞERİ YİTİRDİK"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuban'ın vefatı münasebetiyle sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Ülkemizin ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara imza atmış mimar Doğan Kuban’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bir değeri, önemli bir akademisyeni yitirdik, üzgünüz.
Ayrıntılar gelecek...
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