Türkiye'de iç göçlerin sebepleri ve sonuçları

Düzensiz kentleşme, altyapıda yetersizlik ve nüfus dağılımında problem gibi birçok etkileri de beraberinde getiren Türkiye’de iç göçlerin sonuçları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun sadece yüzde 16’sı kentlerde yaşarken bugün bu oran yüzde 75 civarındadır. Birçok nedene bağlı olarak kırsal kesimden kentlere doğru gerçekleşen iç göç hareketleri birtakım olumsuz tablolara da neden olmaktadır.

Türkiye’de yaşanan iç göçlerin neticesinde ortaya çıkan en önemli problemlerden bir tanesi de kentlerde ortaya çıkan konut problemidir. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren kentlerde ciddi bir konut sorunu ortaya çıkmış ve bu durumda gecekondulaşmayı beraberinde getirmiştir.

İç göçün yaşanması sonucu kentlerde ortaya çıkan bir diğer sorun ise çevre ile ilgilidir. Yaşanan hızlı ve çarpık kentleşmenin neticesinde, su ve temiz hava gibi temel problemler ortaya çıkmıştır. Kentlerde ortaya çıkan hava, su, çevre ve toprak kirlilikleri insan yaşamını tehdit eder hale gelmiş ve bu durum doğayı büyük ölçüde tahrip etmiştir.

Peki, Türkiye’de iç göç ne zaman başladı? Türkiye’deki ilk göç hareketleri 1923 – 1950 yıllarını kapsayacak şekilde değerlendirilmektedir. Ankara’nın başkent olmasının ardından özellikle İç Anadolu’dan Ankara’ya doğru gerçekleşen bu iç göç ile Ankara’nın nüfusu artmıştır.

1934 yılından itibaren uygulanmaya başlayan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı etrafında yeni fabrikaların kurulması da iç göç hareketlerine büyük bir hız kazandırmıştır. Yeni kurulan fabrikaların işçi ihtiyaçları sebebiyle artan bu göç hareketi özellikle fabrikalara sahip bölgelerin nüfusunun artmasına sebep olmuştur.