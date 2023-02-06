Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünyada geniş yankı uyandırdı

7,4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Kilis, Adana, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Türkiye 'nin yanı sıra Suriye ve Ürdün'de de deprem hissedildi, Suriye'de 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ise 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

New York Times, "Ölümcül deprem Türkiye'yi vurdu, İsrail ve Suriye'de de hissedildi" başlığını kullandı.

BBC ise, "Ölümcül deprem Türkiye'nin güneydoğusunu vurdu, çok sayıda insan öldü" ifadelerine yer verdi.