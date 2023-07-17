Türkiye Çin voleybol maçı canlı izle! 2023 Voleybol Milletler Ligi Türkiye Çin final maçı canlı yayın izle HD!

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde final heyecanı bu gece yaşanıyor. Tarihi bir başarıyla üst üste 6 maç kazanarak büyük bir çıkışa geçen ve finale yükselmeye başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin ile şampiyonluk için kozlarını paylaşıyor. İşte, Türkiye Çin voleybol milli maçına dair ayrıntılar...