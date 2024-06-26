Türkiye- Çekya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Türkiye- Çekya maçına sayılı saatler kaldı. F Grubunda oynadığı ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başaran ay yıldızlılar, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olarak, son 16 şansını son maça taşıdı. Kritik maç öncesinde, "Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye- Çekya maçı hakkında tüm detaylar...
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A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. F Grubu'nda Portekiz 6, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor. Son maçlar öncesinde Portekiz grubu lider tamamlamayı garantilerken, A Milli Futbol Takımı Çekya karşısında son turu için sahaya çıkıyor. Peki, Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
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TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Hamburg'da oynanacak olan Türkiye- Çekya maçı 26 Haziran Çarşamba (bugün) saat 22.00’de başlayacak.
Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
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TÜRKİYE EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.
Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.
En iyi 3.'lük ihtimali
Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor.
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Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak.
Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.
Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.
A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek.
Türkiye, diğer gruplarda son maçlar tamamlandıktan sonra Çekya ile karşılaşacağı için, son durumu görerek sahaya çıkacak.
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EURO 2024 F GRUBU
1- Portekiz 6 Puan Averaj +4
2- Türkiye 3 Puan Averaj -1
3- Çekya 1 Puan Averaj -1
4- Gürcistan 1 Puan Averaj -1
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ABDÜLKERİM CEZALI
EURO 2024'te A Milli Takım'a Portekiz ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.
Portekiz karşısında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düştü. Stoper oyuncu, Çekya maçında forma giyemeyecek.
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