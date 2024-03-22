Türkiye bu yılın ilk iki ayında 4,3 milyon turist ağırladı - Turizm Haberleri

Türkiye bu yılın ilk iki ayında 4,3 milyon turist ağırladı - Turizm Haberleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.

Türkiye turizmde yıla rekorla başladı...



Ülkemize 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 arttı ve 4.341.606 oldu.



Şubat'ta ise yabancı ziyaretçi rakamı 2.294.579 olurken artış oranı da %22,68 olarak gerçekleşti. pic.twitter.com/QMokdFdvwx — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 22, 2024

EN ÇOK ZİYARETÇİ İRAN'DAN

Şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi İran'dan geldi. İran'ı, Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Gürcistan takip etti.

ÜLKELER 2024 TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI (%) İran 226 104 9,85 Rusya Fed. 203 075 8,85 Almanya 187 946 8,19 Bulgaristan 182 887 7,97 Gürcistan 110 010 4,79

ORAN OLARAK EN ÇOK ARTIŞ ÇİN'DE

Oransal olarak bakıldığında en çok ziyaretçi artışı, Çin'den gelen turistlerde yaşandı. Ardından Suudi Arabistan, İran, Türkmenistan ve Japonya takip etti.

ZİYARETÇİ SAYISI TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI (%) DEĞİŞİM ORANI MİLLİYET 2023 2024 2023 2024 2024/2023 Çin Halk Cumhuriyeti 8 888 26 724 0,48 1,16 200,68 Suudi Arabistan 21 990 45 069 1,18 1,96 104,95 İran 112 291 226 104 6,00 9,85 101,36 Türkmenistan 6 106 11 281 0,33 0,49 84,75 Japonya 4 494 8 204 0,24 0,36 82,55