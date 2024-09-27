Türkiye bu olayı konuşuyor!

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’yi ilgilendiren canlı yayınları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME YAYINI, İHBAR KABUL EDİLDİ!

Ali Rıza ve Hava çiftinin iki gündür devam eden karşılıklı iddiaları ortalığı karıştırdı. Ortaya çıkan görüntüler izleyenleri derinden etkiledi, infial yarattı. Ses getiren canlı yayınların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çiftin çocukları için harekete geçti.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINDA! KABUS EVDEN KURTULDULAR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, çiftin çocuklarının ikamet ettiği otele pedagog eşliğinde giderek görüşme sağladı. Yetkililer aracılığıyla emniyete götürülen çocuklar, pedagoglar eşliğinde alınan ifadelerinin ardından koruma altına alındılar.

POLİS EKİPLERİ CANLI YAYINDA ANNE HAVA’YI EMNİYETE GÖTÜRDÜ! Stüdyoda söz konusu iddiaların yöneltildiği anne Hava, kendisini savunmaya devam etti. Programın son dakikalarında sıcak gelişme yaşandı. Polis ekipleri stüdyoya gelerek Hava’yı emniyete götürdü. Şimdi gözler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin Pazartesi günkü canlı yayınına çevrildi. İşte programda bugün ekrana gelenler;