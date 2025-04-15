Türkiye bu canlı yayını izledi

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bugün, genç çift Semanur ve Ferhat; Ferhat’ın anne ve babası Muhsin ve Makbule ile karşı karşıya geldi. Muhsin ve Makbule, gelinleri Semanur’a sert çıktı. Makbule Hanım, gelini için şu sözleri kullandı:

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“Oğlumu gelinim yönetiyor. Oğlumla bir derdim yok. Oğlumu gelinim kaçırdı. Gelinim, oğluma saplantılı. Gelinimiz geldi, evimizin huzuru kaçtı.”

Ferhat ise, “Ben karımı deli gibi seviyorum.” dedi. Ayrıca, Muhsin ve Makbule’nin Semanur için 100 bin TL başlık parası verdiği ortaya çıktı.