Türkiye, Brezilya'ya 2-0 yenilerek elendi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste çiftler quad kategorisi çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 2-0 yenildi.
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye teniste çiftler quad kategorisi çeyrek finalinde Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu.
Roland Garros'ta oynanan müsabaka, Paris'teki gün boyu devam eden yağmur nedeniyle geç başladı. Kapalı korta alınan müsabakada Türkiye'yi Ahmet Kaplan-Uğur Altınel ikilisi temsil etti.
Ahmet-Uğur çifti çeyrek finalde Brezilya'dan Leandro Pena-Ymanitu Silva ikilisine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.
İki milli sporcu da oyunlarda bireysel quad kategorisinde mücadelelerini sürdürecek.