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        Haberler Spor Futbol Türkiye, Avrupa kupaları tarihine geçti! - Futbol Haberleri

        Türkiye, Avrupa kupaları tarihine geçti!

        UEFA organizasyonlarında elemeler tamamlanırken, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Yukatel Adana Demirspor çıktıkları toplam 24 maçın 20'sini galibiyetle kapattı. Avrupa kupaları tarihinde temsilcileri bir sezonda en fazla ön eleme galibiyeti alan ülke, 20 galibiyetle Türkiye oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:47
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        Türkiye, Avrupa kupaları tarihine geçti!
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        Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında sezon başı 13. sırada olması sebebiyle Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan ekipler 3'er eleme turu oynadı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe ile Beşiktaş, rakiplerini geçmeyi başararak gruplara kalırken, bir diğer Türk takımı Yukatel Adana Demirspor ise play-off turunda penaltı atışlarıyla Avrupa'ya veda etti.

        Bu 4 takım toplam 24 maça çıkarken, alınan 20 galibiyet ve 2 beraberlik, Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında 9. sıraya yükselmesini sağladı.

        TÜRKİYE TARİHE GEÇTİ!

        Opta verilerine göre, Avrupa kupaları tarihinde temsilcileri bir sezonda en fazla ön eleme galibiyeti alan ülke, 20 galibiyetle Türkiye oldu.

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        Galatasaray: 5 galibiyet

        Fenerbahçe: 6 galibiyet

        Beşiktaş: 6 galibiyet

        Adana Demirspor: 3 galibiyet

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