Şenol Güneş'in orta saha için henüz kararını vermediği öğrenildi. Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci'den oluşan bir üçlü düşünen Güneş'in duruma göre Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'a da forma verebileceği kaydedildi.