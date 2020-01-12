2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya geliyor. Hollanda'da oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak. Filenin Sultanları kazanması halinde olimpiyat vizesi alacak.

TÜRKİYE: 2 - ALMANYA: 0

1. SET: 25-17

2. SET: 25-19

(Sürekli güncellenmektedir...)

SALON: Apeldoorn

SAAT: 19.30

YAYIN: Kanal D

POLONYA'YI DEVİRDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya’yı 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 19-25, 25-18, 23-25, 33-31, 15-11 setlerle 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Almanya ise elemelerin ev sahibi Hollanda'yı 27-25, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek finale kaldı.