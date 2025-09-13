Türkiye - Almanya basketbol final maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı baskılı ve sert savunma oyunuyla rakiplerini bir bir eleyen 12 Dev Adam, finalde Almanya ile karşılaşılaşıyor. A Milli Basketbol Takımız, finalde Almanya'yı devirip kupaya uzanan taraf olmak için parkeye çıkıyor. 12 Dev Adam, 2001 yılından sonra Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Peki, "Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...