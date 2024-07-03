Türkiye: 81 - Almanya: 54 | MAÇ SONUCU
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turu maçında Almanya'yı 81-54 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Almanya’yı 81-54’lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar; Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Rezon Elezay beşiyle çıktı. Karşılaşmayı 81-54 kazanan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı ve İspanya’nın rakibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi ay-yıldızlılarda 18 sayı üreten Derin Can Üstün oldu. Almanya’da ise Declan Duru 10 sayı ile oynadı.
17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, İspanya ile 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda çeyrek final müsabakasına çıkacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alan dos Santos (Brezilya), Nicolas Fernandes (Avustralya), Fernando Leite (Brezilya)
Türkiye: Rrezon Elezay 2, Mete Paçacı 2, Mert Kocagözoğlu 13, Yavuz Selim Kara 4, Kaan Onat 17, Anıl Alyanak, Cengiz Coşkun 8, Atahan Akbaş 3, Derin Can Üstün 18, Aldin Türkoğlu 10, Emirhan Serbest 2, Ahmet Arda Aydın 2
Almanya: Baumer 4, Duru 11, Kayser 3, Crnjac 7, Lastring, Murray 1, Reinhart 2, Stojic 9, Scheffs 5, Sokolov 4, Bennefeld 5, Bruggemann 3
1. Periyot: 22-9
Devre: 39-21
3. Periyot: 56-37
4. Periyot: 81-54