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        Haberler Magazin Türkiye, 4. Red Sea Film Festivali’nde sektörel iş birliklerini güçlendiriyor

        Türkiye, 4. Red Sea Film Festivali’nde sektörel iş birliklerini güçlendiriyor

        5-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 4. Red Sea Film Festivali kapsamında, "Red Sea Souk" adıyla düzenlenen film marketinde Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve TESİYAP'ın organizasyonu ile özel bir stantla yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:02
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        Sektörel iş birliklerini güçleniyor
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        5-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen 4. Red Sea Film Festivali kapsamında, “Red Sea Souk” adıyla düzenlenen film marketinde Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve TESİYAP’ın organizasyonu ile özel bir stantla yer alıyor.

        Festivalde ayrıca, Türk sinema ve dizilerinin uluslararası alanda tanınan ismi Tuba Büyüküstün, Red Sea Film Festivali’nin yarışma jürisinde yer alıyor. Usta yönetmen Spike Lee’nin jüri başkanlığını üstlendiği ve Hollywood’un ünlü isimlerini ağırlandığı festivalde, Tuba Büyüküstün, İngiliz oyuncu Minnie Driver ve Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky ile birlikte filmleri değerlendiriyor. Jüri üyeliği göreviyle Türkiye’yi uluslararası sinema dünyasında temsil eden Büyüküstün, aynı zamanda Türk kadınını da bu prestijli platformda başarıyla temsil ediyor.

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        Red Sea Souk: Türkiye İçin Yeni Fırsatlar

        6-11 Aralık tarihleri arasında devam eden “Red Sea Souk” film marketinde yer alan Türkiye standı, sinema sektöründe faaliyet gösteren uluslararası profesyonellerin yoğun ilgisini çekiyor. Türk yapımcılar, yönetmenler ve sektör temsilcileri, uluslararası ortak projelere zemin hazırlayacak verimli görüşmeler gerçekleştirilirken market katılımcıları ile sektörler arası iş birliği ve ortak projeler üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor. Standın, iki ülke arasında sinema alanındaki bağları güçlendirme konusunda önemli bir köprü olması hedefleniyor.

        Uluslararası İş Birliklerine Doğru

        Türkiye’nin Red Sea Film Festivali’ndeki temsiliyeti, iki ülke arasında kültürel bağların güçlendirilmesi, sinema alanında yeni iş birliklerinin kurulması ve ortak projeler geliştirilmesi adına önemli bir adım olmaya devam ediyor. Film marketinde yapılan görüşmelerin ve kurulan bağlantıların, Türk sinemasının global ölçekte daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunması bekleniyor.

        Türkiye, Red Sea Film Festivali’nde ve Red Sea Souk Film Marketi’nde Büyük İlgi Gördü

        5-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen 4. Red Sea Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Red Sea Souk” film marketi, Türkiye’nin sinema sektöründeki başarısını uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor.

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        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve TESİYAP’ın organizasyonu ile Türkiye, 6-11 Aralık tarihleri arasında süren film marketinde özel bir stantla yer alıyor. Türkiye standı, sinema sektöründe faaliyet gösteren uluslararası profesyonellerin yoğun ilgisini çekiyor. Türk yapımcılar, yönetmenler ve sektör temsilcileri, uluslararası iş birliği olanaklarını keşfetmek ve gelecekteki ortak projelere zemin hazırlamak için verimli görüşmeler gerçekleştiriyor.

        Marketin İkinci Gününde Yoğun İlgi Devam Ediyor

        Film marketinin ikinci gününde de Türkiye standına olan yoğun ilgi devam etti. Sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri, dünyada büyük ilgi gören Türk dizilerinin içerikleri ve uluslararası başarıları hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde, iş birliği fırsatları ve gelecekte yapılabilecek ortak projeler konuşuldu. Standın, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki sinema alanındaki bağları güçlendirme ve yeni iş birliklerine zemin hazırlama konusunda önemli bir köprü işlevi görmesi hedefleniyor.

        Nurgül Yeşilçay ve Engin Altan Düzyatan “Yıldızlarla Tanışın” Etkinliğinde Yer Aldı

        Festivalin “Yıldızlarla Tanışın” bölümü kapsamında, Türkiye’den Nurgül Yeşilçay ve Engin Altan Düzyatan ile birlikte sahnede bir söyleşi gerçekleştirdi. Red Sea Film Festivali bu yıl Spike Lee, Sarah Jessica Parker, Michelle Yeoh, Michael Mann, Michael Douglas, Emily Blunt, Catherine Zeta-Jones, Brendan Fraser ve Jeremy Renner gibi isimleri de ağırlıyor. Nurgül Yeşilçay ve Engin Altan Düzyatan, gerçekleştirdikleri söyleşi sırasında ve sonrasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Suudi Arabistan’ın yanı sıra birçok farklı ülkeden katılımcının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, izdiham etkisi yaşandı.

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        #Red Sea Film Festivali

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