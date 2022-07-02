Salon: Seven Chiefs Sportplex

Hakemler: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)

Türkiye: Cansu Özbay, Meryem Boz, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Sıla Çalışkan, Aylin Acar)

Japonya: Inoue, Ishikawa, Miyabe, Hamamatsu, Yamada, Matsui (Moriya, Kojima, Hayashi, Uchiseto, Shimamura, Ogawa, Seki)

Setler: 25-20, 25-15, 18-25, 25-22

Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etmişti.

Milliler, dördüncü maçında bugün TSİ 23.00'te ABD ile karşılaşacak.